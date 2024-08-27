Макговерн: Россия получила полную свободу действий в Донбассе из-за ошибки ВСУ

Россия получила полную свободу действий в Донбассе после того, как Киев сделал ошибку, отправив свои лучшие войска в Курскую область. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибыли с линии фронта в Донбассе, которая в данный момент является для них наиболее слабым местом. Это дает Российской армии карт-бланш на продвижение вперед», — отметил военный эксперт.

Кроме того, Макговерн добавил, что в атаке Украины на Курскую область «не было никакого военного смысла». Он назвал безумием «мысль о том, что ВСУ удастся удержать часть российской территории и не быть при этом уничтоженными».

Ранее Пентагон признал продвижение Российской армии на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики (ДНР).