Пентагон признал продвижение Российской армии на красноармейском направлении

США признали продвижение Российской армии на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Комментируя обстановку на данном направлении, он отметил, что американские власти следят за ситуацией. «Русские здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой территории идут тяжелые бои», — сказал Райдер. Он отметил, что США продолжат поддерживать связь и консультироваться с украинской стороной, чтобы лучше понять ее потребности в военной поддержке.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предсказал продвижение России в Донбассе из-за атаки ВСУ под Курском. По его мнению, вытеснение ВСУ из Курской области и Донбасса «сильно ударит» по репутации президента Украины Владимира Зеленского.