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17:34, 16 августа 2024Мир

В США предсказали продвижение России в Донбассе из-за атаки ВСУ под Курском

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: атака ВСУ под Курском ослабит их позиции в Донбассе
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области ослабит позиции Киева в Донбассе и даст российским военным продвинуться еще дальше в этом направлении. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Военные действия в Курской области развиваются неожиданно, и это пойдет на пользу России, когда они избавятся от всех украинских солдат в этом регионе. В то же время у Киева нет ресурсов, чтобы справиться с ситуацией на юге в Донбассе», — отметил эксперт.

По мнению Макговерна, вытеснение ВСУ из Курской области и Донбасса «сильно ударит» по репутации президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он допустил, что на Западе «могут начать обсуждать сценарий его смещения и выбрать новую кандидатуру на его место».

Ранее полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что ВСУ будут отброшены назад из Курской области в течение ближайших двух-трех недель. Он также подчеркнул, что, несмотря на украинскую атаку, Российская армия продолжает активное продвижение в Донбассе.

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      Дарья Устьянцева
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