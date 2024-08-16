Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: атака ВСУ под Курском ослабит их позиции в Донбассе

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области ослабит позиции Киева в Донбассе и даст российским военным продвинуться еще дальше в этом направлении. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Военные действия в Курской области развиваются неожиданно, и это пойдет на пользу России, когда они избавятся от всех украинских солдат в этом регионе. В то же время у Киева нет ресурсов, чтобы справиться с ситуацией на юге в Донбассе», — отметил эксперт.

По мнению Макговерна, вытеснение ВСУ из Курской области и Донбасса «сильно ударит» по репутации президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он допустил, что на Западе «могут начать обсуждать сценарий его смещения и выбрать новую кандидатуру на его место».

Ранее полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что ВСУ будут отброшены назад из Курской области в течение ближайших двух-трех недель. Он также подчеркнул, что, несмотря на украинскую атаку, Российская армия продолжает активное продвижение в Донбассе.