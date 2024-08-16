В Германии раскрыли сценарий для Украины после атаки на Курскую область

Полковник Рихтер: ВСУ будут отброшены назад в ближайшие пару недель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отброшены назад из Курской области в течение ближайших двух-трех недель. Об этом заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в эфире телеканала Welt.

«Мы узнаем, что будет дальше, в ближайшие две-три недели. Тогда нужно будет задать логичный вопрос: стоило ли это того? Возможно ли Киеву удержать свои позиции, или, может, вообще не стоило терпеть огромные потери под Курском, и, в конце концов, ВСУ отбросят назад?» — отметил военный.

По словам Рихтера, просчет Украины станет «скоро совсем очевидным». Он также подчеркнул, что, несмотря на атаку ВСУ, Российская армия продолжает активное продвижение в Донбассе.

9 августа Рихтер заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область не имеет стратегической ценности. «Сомневаюсь, что вылазка ВСУ продлится долго. Украинцам не хватит на это кадровых резервов», — отметил он.