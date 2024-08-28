Алаудинов сообщил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

Алаудинов: в Курской области нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ

В Курской области было нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ. С таким заявлением в Telegram-канале выступил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Сегодня день у наших ребят действительно был тяжелый. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику. Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор», — подчеркнул он.

Алаудинов уточнил, что его подразделения также сожгли две единицы техники ВСУ, на которых украинские бойцы появились на участке «Ахмата». Кроме того, по его словам, уничтожено «очень большое» количество пехоты.

Накануне Апти Алаудинов перечислил бригады Вооруженных сил Украины, которые удалось остановить в Курской области. По его словам, 61-я бригада, 80-я, 82-я «уже захлебнулись в своей крови». Генерал-майор добавил, что в Курскую область Киев перекинул 92-ю и 95-ю бригады, которые также удалось остановить.

Ранее бойцы Вооруженных сил России освободили в Курской области два населенных пункта. По словам Алаудинова, подразделение «Арбат» окончательно зачистило от украинских войск деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. При этом линия боевого соприкосновения «особых изменений не претерпела».