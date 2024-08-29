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14:07, 29 августа 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

Минобороны РФ: ВСУ с момента вторжения в Курскую область потеряли до 7450 бойцов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента вторжения в Курскую область потеряли до 7450 бойцов. Такие цифры стали известны из ежедневной сводки Минобороны по ходу боев в российском регионе.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 7450-ти военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 486 боевых бронированных машин, 227 автомобилей», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским войскам удалось уничтожить 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), из которых четыре американские машины HIMARS и одна MLRS, а также десять станций радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и одну РЛС противовоздушной обороны.

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В этот же день стало известно, что ВСУ пытались заминировать мост для эвакуации жителей Курской области. Речь идет о мосте между поселками Гирьи и Белица в Беловском районе, по которому активно эвакуируется местное население.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

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      Никита Абрамов
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