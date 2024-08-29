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14:00, 29 августа 2024Россия

ВСУ пытались заминировать мост для эвакуации жителей Курской области

Mash: ВСУ пытались заминировать мост для эвакуации жителей Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались заминировать мост для эвакуации жителей Курской области. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале Mash.

По данным канала, речь идет о мосте между поселками Гирьи и Белица в Беловском районе российского приграничного региона, по которому активно эвакуируется местное население.

Как утверждает Mash, украинские военные установили на переправе несколько противотанковых мин ТМ-62, на которых могли подорваться группы мирных жителей или волонтеров.

Снаряды уже обезвредили, уточняет канал.

Ранее депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал об эвакуации жителей при ударах ВСУ по мостам. В частности, был разрушен мост через реку Сейм.

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      Елена Торубарова
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