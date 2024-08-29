Mash: ВСУ пытались заминировать мост для эвакуации жителей Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались заминировать мост для эвакуации жителей Курской области. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале Mash.

По данным канала, речь идет о мосте между поселками Гирьи и Белица в Беловском районе российского приграничного региона, по которому активно эвакуируется местное население.

Как утверждает Mash, украинские военные установили на переправе несколько противотанковых мин ТМ-62, на которых могли подорваться группы мирных жителей или волонтеров.

Снаряды уже обезвредили, уточняет канал.

Ранее депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал об эвакуации жителей при ударах ВСУ по мостам. В частности, был разрушен мост через реку Сейм.