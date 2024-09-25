Боец «Пятнашки»: ВС России держат под огневым контролем пути снабжения ВСУ

Пути провизии украинских войск в курском направлении оказались под полным огневым контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом рассказал военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Аккорд, пишет ТАСС.

По его словам, рано или поздно бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут истощены. «Потому что пути их подвоза держат под полным огневым контролем. До переднего края их машины доезжают очень редко», — подчеркнул российский военный.

Он уточнил, что подразделения ВСУ в курском приграничье находятся под постоянным напряжением. «Постоянно идут штурмовые накаты, постепенно выдавливаем их», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки пять раз попытались прорваться через государственную границу в Курской области.

