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14:08, 24 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о пяти попытках прорыва ВСУ через границу

МО РФ заявило о пяти попытках прорыва ВСУ через границу в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки пять раз попытались прорваться через государственную границу в Курской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь», — говорится в сообщении.

В результате боевых действий украинские войска потеряли до 40 человек, автомобиль, три боевые бронированные машины и боевую машину пехоты, следует из брифинга оборонного ведомства.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

24 сентября командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что его бойцы провели 41 день под Курском в окружении украинских солдат. По его словам, на позиции находились 22 бойца спецназа — они держали оборону у населенного пункта Мартыновка.

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      Никита Абрамов
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