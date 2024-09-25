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07:45, 25 сентября 2024Россия

Минобороны рассказало о воздушных боях российских и украинских дронов под Курском

Минобороны России: десантники пресекли ротацию ВСУ в Курской области
СюжетМинобороны

Фото: Unsplash

Российские войска пресекли ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщение приводит ТАСС.

По сообщению оборонного ведомства, ротация была пресечена благодаря дронам десантников, они же уничтожили до отделения пехоты ВСУ. Кроме того, российские беспилотники вели воздушные бои с украинскими дронами.

«Так, в одном из них оператор БПЛА с позывным Доцент тараном сбил вражеский гексакоптер типа "Баба-яга", доставлявший продовольствие подразделениям ВСУ на передовой», — сообщили в Минобороны.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о вводе новых подразделений ВСУ в Курскую область. Он отметил, что ВСУ «пытаются упражняться», но в ближайшие время «осознают, что оказались не в радужном месте».

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      Марк Леонов
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