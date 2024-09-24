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23:56, 24 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил о вводе новых подразделений ВСУ в Курскую область

Алаудинов заявил о вводе новых «беспилотных отрядов» ВСУ в Курскую область
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ввели в Курскую область новые подразделения, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале.

По его словам, украинские войска вводят в российский регион новые «беспилотные отряды». Он отметил: ВСУ «пытаются упражняться», но в ближайшие время «осознают, что оказались не в радужном месте».

Алаудинов рассказал, что на кореневском направлении российские военные «двигаются вперед и выдавливают противника».

Ранее командир «Ахмата» сообщил об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области.

10 сентября стало известно, что Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области. Сообщалось, что ВСУ выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево Кульбаки, Мартыновка и Нечаев.

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      Марина Совина
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