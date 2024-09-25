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15:16, 25 сентября 2024Россия

В России заявили о тысяче вывезенных ВСУ жителей и попросили составить их списки

Москалькова попросила составить списки вывезенных ВСУ жителей Курской области

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В России заявили о минимум одной тысяче вывезенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) жителей Курской области. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца составить их списки, передает ТАСС.

По словам Москальковой, она направила письмо с просьбой представить список мирных жителей, которые могли быть вывезены из зоны боевых действий в Курской области.

По ее данным, точное число вывезенных на Украину россиян неизвестно, но к ней обратились более тысячи человек, которые просили установить судьбу их близких, оказавшихся на временно подконтрольной ВСУ территории.

«[Нужно] проверить, так ли это, где они находятся, дать список и оказать содействие в соблюдении норм Женевской конвенции по оказанию медицинской помощи и предоставлению возможности вернуться на родину», — заявила российский омбудсмен.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что у российской стороны есть доказательства создания ВСУ концлагерей для россиян. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в регионе удалось найти более 300 ранее считавшихся пропавшими без вести жителей.

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      Елена Торубарова
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