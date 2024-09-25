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12:16, 25 сентября 2024Россия

Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 2090 человек в зоне СВО

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 2090 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Больше всего потерь украинские силы понесли в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр»: 390, 835 и 580 человек личного состава соответственно.

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Еще 285 бойцов ВСУ потеряли в боестолкновениях с военнослужащими группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр», следует из ежедневного брифинга оборонного ведомства.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли 12 населенных пунктов в Курской области. По его словам, украинские войска понесли большие потери. На данный момент они пытаются удержаться на тех участках, которые были ранее им заняты.

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      Никита Абрамов
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