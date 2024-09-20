Захарова: ВСУ создают концлагеря в российском приграничье

У России есть прямые данные о создании военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Есть прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобие концлагерей. Куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы», — заявила дипломат.

По ее словам, имеются многочисленные данные свидетелей, собранные представителями Российского Красного Креста в Курске. Она назвала действия украинских военных «типичной практикой немецко-фашистских оккупантов» и напомнила, как во время Великой Отечественной войны советских людей угоняли в рабство.

Ранее Захарова сообщила, что истинный смысл «курской авантюры» ВСУ заключается в уничтожении украинских мобилизованных. Также она призвала международное сообщество не игнорировать преступления украинских военных в отношении России.