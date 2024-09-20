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09:47, 20 сентября 2024Россия

Стало известно о близком окружении ВСУ под Курском

В интербригаде «Пятнашка» заявили о приближении ВСУ к окружению под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Освобождение села Борки под Курском имеет стратегическое значение, так как оно приблизило окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе. Об этом стало известно ТАСС от командира интербригады «Пятнашка» Ахры Авирдзба с позывным Абхаз, его заявление приводится на сайте агентства.

Он пояснил, что данный маневр стратегически важен для Российской армии. «Борки, помимо того, что это наш населенный пункт, он еще стратегически для нас будет важен, так как мы сужаем горлышко. Украина давно в котле не варилась, поэтому будем создавать для нее котел», — отметил командир.

По словам Авирдзба, часть интербригады перебросили с другого направления и совместно с российскими батальонами они освободили село в Курской области.

До этого командир «Пятнашки» рассказал, что в Курскую область в августе заходили элитные подразделения.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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