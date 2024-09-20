В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас

Командир Авирдзба: в Курскую область в августе заходили элитные подразделения

При вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в начале августа в регион заходили элитные подразделения. Сейчас же Украина насыщает участок членами территориальных батальонов. Такое сравнение привел командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз, его цитирует ТАСС.

Перед бойцами ВСУ, которые сейчас заходят в регион, ставится задача закрепляться на своих позициях и замедлять продвижение российских войск, которые начали контрнаступление.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ использовали более 200 танков и 400 бронемашин для вторжения в Курскую область. Кроме того, как сообщали военкоры, ВСУ бросили на прорыв обороны российских сил в Курской области немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Marder.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение». ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область на некоторых участках границы с Россией.