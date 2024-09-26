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00:35, 26 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

Алаудинов: российские бойцы подбили М113 и пару минометов на курском направлении

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Российские бойцы подбили бронетранспортер М113, а также несколько пикапов и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении, сообщил в своем Telegram-канале генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов», — указал он. Алаудинов также отметил, что на некоторых участках противник находится в «очень тяжелом состоянии» и начинает покидать позиции и отходить.

Ранее Алаудинов заявил, что попытки украинских военных улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют его бойцы.

До этого командир спецназа «Ахмат» рассказал о возведенной в Курской области эшелонированной обороне. Генерал заявил, что противник понимает отсутствие перспектив продвижения при имеющейся линии укреплений.

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      Маргарита Пименова
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