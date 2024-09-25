Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов

Украинский пленный: ВСУ отправляли солдат в Курскую область прямо с полигонов

Украинский военнопленный рассказал, что для атаки на Курскую область руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляло бойцов прямо с полигонов, сообщает РИА Новости.

«Наша бригада недавно сформирована, у нас одни старики и больные люди, простая бригада. Нас с полигонов всех забрали и на позиции кинули», — заявил он.

По его словам, в настоящее время на Украине отлавливают и отправляют в военкомат всех мужчин, за исключением студентов и тех, кто имеет бронь.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил, что попытки ВСУ улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют его бойцы.