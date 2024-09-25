«Пока не избавятся от раковой опухоли». В России назвали условие продолжения спецоперации на Украине

Небензя: если Запад не избавится от властей Киева, Россия продолжит СВО

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал условие, при котором страна продолжит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В России потребовали сменить власть на Украине

Небензя отметил, что Россия всегда с уважением относилась к украинцам. Он назвал граждан Украины братским народом, с которым россиян связывают неразрывные исторические связи. Дипломат отметил, что неслучайно несколько миллионов украинцев нашли убежище именно в России.

Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой «раковой опухоли», которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, <...> мы будем продолжать нашу СВО до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем Василий Небензя постпред России при ООН

Однако если западные страны не избавятся от «раковой опухоли» в виде действующих украинских властей, Россия продолжит специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем.

Украинского президента обвинили в эскалации конфликта

Дипломат прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его слова приводит РИА Новости. По мнению Небензи, Зеленский решил участвовать в ГА ООН, чтобы убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией. Дипломат подчеркнул, что украинский лидер это делает «с протянутой рукой».

И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой Василий Небензя постпред России при ООН

Постпред добавил, что Киев стремится столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны. По его мнению, Украина превратилась в «диктатуру одного человека» — главы государства Владимира Зеленского. Дипломат добавил, что страна находится на «на грани разгрома».

Зеленский отказался от переговоров с Россией

Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где высказался против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине.

В 2022 году Владимир Зеленский выдвинул требования, составляющие его «формулу мира». Он призвал выполннить ряд условий, среди которых полное прекращение огня, восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы и возвращение страны к границам 1991 года.

Он раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с президентом России Владимиром Путиным насчет урегулирования кризиса.

Во время выступления Зеленский в очередной раз призвал использовать его формулу мира для решения конфликта. Он также потребовал «подготовить второй саммит мира». Украинский президент в том числе пригласил другие страны принять участие в процессе решения конфликта.

Россию можно только принудить к миру Владимир Зеленский президент Украины

Ранее Зеленский заверил, что завершение конфликта ближе, чем многие считают. Несмотря на это, Зеленский настоял на необходимости военной помощи стран-партнеров Украины. По его словам, план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».

«План победы» посчитали нереалистичным

23 сентября Зеленский отправился в США, чтобы представить свой «план победы», который состоит из четырех основных пунктов. Ожидается, что их выполнение позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.

Документ включает в себя гарантии безопасности, аналогичные обязательствам в рамках членства в НАТО, продолжение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, поставки современных видов вооружения и международную финансовую помощь для поддержки экономики страны.

План победы является нереалистичным, заявил Василий Небензя. По его мнению, Киеву следует быстрее принять реалистичные параметры решения конфликта.

С подобным мнением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он счел, что все планы украинского лидера по окончанию конфликта находятся в области фантастики.