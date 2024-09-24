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11:12, 24 сентября 2024Мир

В России ответили на слова Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине

Сенатор Джабаров раскритиковал слова Зеленского о сроке окончания конфликта
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине завершится в следующем году. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор заявил, что все планы украинского лидера по окончанию конфликта находятся в области фантастики.

Ранее Зеленский в ходе встречи с двупартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке спрогнозировал сроки окончания боевых действий на Украине: по его мнению, конфликт может завершиться уже в следующем году. Так, Зеленский выразил уверенность, что ускорить завершение конфликта могут лишь активные действия международной коалиции союзников Украины.

«Мне кажется, надо поменьше слушать Зеленского, потому что он сам уже не знает, что говорит. (...) Нет у него никакого плана, кроме плана выпросить как можно больше денег у США и западных партнеров, чтобы продолжать вот эту безрассудную войну: безрассудная она для него потому, что он все равно в ней проиграет. (...) Как только боевые действия закончится, его попросят освободить президентское кресло, поэтому он будет тянуть до последнего, чтобы удержаться у власти», — отметил Джабаров.

Недавно он заявлял, что у него есть план для победы уже в этом году — теперь он переносит его на следующий год. (...) Все эти планы о заключении мира, всяких саммитах мирах — это все из области фантастики господина Зеленского

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Украинский президент отправился в турне по США 23 сентября. В рамках поездки запланированы встречи с западными политиками, лидерами стран Глобального Юга и руководителями международных организаций, которым Зеленский намерен показать украинский план мира.

Газета The Times писала, что Зеленский представит в ходе визита в США «план победы» из четырех основных пунктов. Предполагается, что выполнение пунктов плана позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.

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      Варвара Кошечкина
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