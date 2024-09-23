«Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

Зеленский обратился к гражданам Украины с самолета по пути в США

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с борта американского военно-транспортного самолета. Политик записал видеоролик по пути в Соединенные Штаты.

«Это особенный визит», — указал Зеленский.

Его украинский лидер начал с Пенсильвании — штата на северо-востоке США. В планах у него также посещение Нью-Йорка и Вашингтона. Там у Зеленского пройдет ряд встреч с западными политиками, лидерами стран Глобального Юга, «Большой семерки», Европы, а также с руководителями международных организаций.

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP / Globallookpress.com

Зачем Зеленский отправился в США?

В Соединенных Штатах глава Украины планирует представить лидерам американских политических сил свою «формулу мира» по разрешению украинского конфликта. Первым ее увидит президент США Джо Байден.

«Конечно, представлю "План победы" всем лидерам стран-партнеров, которые так же, как президент Байден, является лидерами мира, могут стать и лидерами мира (игра слов, которая в оригинале звучит как "лідерами світу" и "лідерами миру" — прим. «Ленты.ру»), помогая нам с "Планом победы"», — заявил Зеленский, уточнив, что представит документ партиям в Конгрессе, а также обоим кандидатам в президенты США.

Фото: Cliff Owen / Globallookpress.com

Украинский лидер уверен, что этой осенью должно решиться, как будет дальше протекать конфликт на Украине. По его словам, при помощи партнеров Киев может усилить свои позиции и добиться «справедливого мира».

Политик посетил завод боеприпасов в США и сразу попросил больше снарядов

По прибытии в штат Пенсильвания Зеленский посетил завод боеприпасов в городе Скрэнтон. Там политик сразу же попросил больше снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Спасибо. И нам нужно больше», — привел слова Зеленского по приезде на завод член американской палаты представителей Мэтт Картрайт.

Предприятие в Скрэнтоне выпускает артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. За последний год оно значительно увеличило свое производство. Украина уже получила более трех миллионов снарядов из США.

