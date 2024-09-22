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07:32, 22 сентября 2024Мир

«Им нужна война». В России назвали условие для мирного урегулирования на Украине

Захарова: без учета России и ее интересов урегулирование на Украине невозможно

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие для урегулирования кризиса на Украине и подчеркнула, что это невозможно без учета интересов России.

Без Рoссии и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно. Однако в Киеве и на Западе o мире не думают. Им нужна война

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Ранее Захарова прояснила вопрос участия России в «саммитах мира» по Украине. По ее словам, Москва не намерена посещать подобные мероприятия. «Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток», — сказала дипломат.

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Киев активно работает над планом, который может позволить начать мирные переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев активно работает над планом, который может позволить начать мирные переговоры с Россией. По его словам, три пункта плана уже готовы, однако он не раскрыл их содержание.

Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями

Владимир Зеленский президент Украины

Он добавил, что, если российской стороне план не понравится, «будет ясна их реакция на конкретику». Украинский вариант урегулирования обсуждался Киевом с участниками мирного саммита, проходившего в Швейцарии в июне, уточнил политик.

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В ДНР считают, что мирные переговоры состоятся не скоро

Переговоры между Москвой и Киевом вряд ли состоятся скоро. О перспективе мирного урегулирования высказался глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пока по своему характеру действия как на линии боевого соприкосновения, так и со стороны органов управления оставшейся части Украины не нацелены на мир

Денис Пушилинглава ДНР

Он добавил, что конфликты всегда завершаются переговорами, но, по его мнению, Россия и Украина не смогут достичь следующего этапа в ближайшее время.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что инициатив Зеленского недостаточно для начала мирных переговоров о завершении военного конфликта. «То, что усиленно рекламируется, — план победы, заявления о переговорах, инициативы Зеленского — это не означает, что стороны готовы к проведению переговоров. Когда организовывалась диверсия на Курскую область, очевидно, это был один из элементов плана по проведению переговоров для расторговки территориями. Это будет неприемлемо», — сказал депутат.

Вот это герой!
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      Марина Совина
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