Депутат Чепа: инициатив Зеленского недостаточно для начала переговоров

Инициатив президента Украины Владимира Зеленского недостаточно для начала мирных переговоров по завершению военного конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о подготовке Киева к диалогу с Москвой.

«То, что усиленно рекламируется, — план победы, заявления о переговорах, инициативы Зеленского — это не означает, что стороны готовы к проведению переговоров. Когда организовывалась диверсия на Курскую область, очевидно, это был один из элементов плана по проведению переговоров для расторговки территориями. Это будет неприемлемо», — сказал депутат.

На мой взгляд, в ближайшие дни стороны не готовы к проведению переговоров Алексей Чепа депутат Госдумы

Как ранее сообщил Зеленский, сейчас Киев разрабатывает план, который станет «стартом и фундаментом» для мирных переговоров России и Украины. По его словам, уже готовы три пункта документа. При этом политик не уточнил, в чем они заключаются.

Глава государства отметил, что уже прошли встречи в онлайн-формате, «еще будут встречи офлайн и онлайн». В то же время он не уточнил, когда и с кем они состоялись. Позже пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров пояснил УНИАН, что речь шла о встречах с представителями стран, которые поддерживают украинскую «формулу мира», а с российскими делегатами переговоров не было.