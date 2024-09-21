В России высказались о подготовке Украины к мирным переговорам

Инициатив президента Украины Владимира Зеленского недостаточно для начала мирных переговоров по завершению военного конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о подготовке Киева к диалогу с Москвой.
«То, что усиленно рекламируется, — план победы, заявления о переговорах, инициативы Зеленского — это не означает, что стороны готовы к проведению переговоров. Когда организовывалась диверсия на Курскую область, очевидно, это был один из элементов плана по проведению переговоров для расторговки территориями. Это будет неприемлемо», — сказал депутат.
На мой взгляд, в ближайшие дни стороны не готовы к проведению переговоров
Как ранее сообщил Зеленский, сейчас Киев разрабатывает план, который станет «стартом и фундаментом» для мирных переговоров России и Украины. По его словам, уже готовы три пункта документа. При этом политик не уточнил, в чем они заключаются.
Глава государства отметил, что уже прошли встречи в онлайн-формате, «еще будут встречи офлайн и онлайн». В то же время он не уточнил, когда и с кем они состоялись. Позже пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров пояснил УНИАН, что речь шла о встречах с представителями стран, которые поддерживают украинскую «формулу мира», а с российскими делегатами переговоров не было.