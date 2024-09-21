Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Москвой

Зеленский заявил, что Украина готовит план для переговоров с Россией

В настоящее время Киев занимается разработкой плана, который станет «стартом и фундаментом» для проведения мирных переговоров России и Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал агентства УНИАН.

По словам украинского лидера, три пункта документа уже готовы. Он уточнил, что после завершения работы Киев будет готов организовать диалог с Москвой «в любом формате и с любыми ее представителями». «В начале ноября весь план будет готов», — заявил политик.

Также Зеленский рассказал о желании многих западных партнеров Украины видеть представителей России на следующем «саммите мира». Первая подобная конференция состоялась в июне 2024 года в Швейцарии, однако российских дипломатов на ней не было.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин высказался о перспективе мирных переговоров России и Украины. По его мнению, они вряд ли состоятся в ближайшее время.