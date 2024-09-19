Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 19 сентября 2024Бывший СССР

Глава ДНР высказался о перспективе мирных переговоров России и Украины

Глава ДНР Пушилин: переговоры между Москвой и Киевом вряд ли состоятся скоро

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Переговоры между Москвой и Киевом вряд ли состоятся скоро. О перспективе мирного урегулирования высказался глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Пока по своему характеру действия как на линии боевого соприкосновения, так и со стороны органов управления оставшейся части Украины не нацелены на мир», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что конфликты всегда завершаются переговорами, но, по его мнению, Россия и Украина не смогут достичь следующего этапа в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности мирного плана. При этом он не раскрыл детали своей инициативы, пообещав реализовать их в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Легендарный экстрасенс Кашпировский вернулся. Что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят?

      «ВКонтакте» запустила масштабное обновление

      Продюсер раскрыл гонорар Григория Лепса

      Россиянам-должникам разрешат договориться сразу со всеми кредиторами

      Стало известно о разрушениях в 13 храмах Торопца после атаки украинских дронов

      Москву похвалили за озеленение

      Раскрыты подробности об обещанном участникам захвата офисов Wildberries гонораре

      Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения после «штурма бородачей» в офисе Wildberries. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

      В Москве рухнули продажи одного типа жилья

      Индия за 149 миллионов долларов запустит миссию к Венере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше