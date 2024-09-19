Глава ДНР высказался о перспективе мирных переговоров России и Украины

Глава ДНР Пушилин: переговоры между Москвой и Киевом вряд ли состоятся скоро

Переговоры между Москвой и Киевом вряд ли состоятся скоро. О перспективе мирного урегулирования высказался глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Пока по своему характеру действия как на линии боевого соприкосновения, так и со стороны органов управления оставшейся части Украины не нацелены на мир», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что конфликты всегда завершаются переговорами, но, по его мнению, Россия и Украина не смогут достичь следующего этапа в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности мирного плана. При этом он не раскрыл детали своей инициативы, пообещав реализовать их в ближайшее время.