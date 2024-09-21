«Это будет фундамент для того, чтобы говорить с Россией». Зеленский заявил о работе над планом мирных переговоров

Зеленский заявил о подготовке плана для мирных переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев активно работает над планом, который может позволить начать мирные переговоры с Россией. По его словам, три пункта плана уже готовы, однако он не раскрыл их содержание.

Он также уточнил, что этот план уже обсуждался Киевом с участниками мирного саммита, проходившего в Швейцарии в июне.

Зеленский назвал план фундаментом для переговоров

Украинский президент уточнил, что весь план будет готов к началу ноября.

Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями Владимир Зеленский президент Украины

Он добавил, что если российской стороне план не понравится, «будет ясна их реакция на конкретику».

По словам Зеленского, уже состоялись встречи в онлайн-формате, также еще будут и оффлайн-встречи. Это были встречи с участниками саммита в Швейцарии, на котором обсуждалась «формула мира», предложенная Зеленским. Причем в первых сообщениях приводились слова Зеленского, что Украина якобы провела онлайн-встречи и с представителями России. Однако вскоре его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что «никаких встреч с россиянами не было», и речь шла об участниках швейцарского июньского саммита, поддерживающих «формулу мира».

Зеленский готов видеть Россию на следующем саммите

Украинский президент также высказался, что готов видеть Россию на втором «саммите мира», о необходимости которого он заявлял ранее. «Потому что все наши союзники сказали, что Россия должна быть на саммите. (…) Не может без одной из сторон быть окончание войны», — высказался Зеленский.

Ранее он сообщал, что Украину «необходимо максимально усилить», чтобы уже в 2024 году организовать второй «саммит мира». А также назвал свою «формулу мира» единственным способом завершения конфликта с «действительно справедливым и длительным миром».

«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй "саммит мира" — саммит, который сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет многоточием», — отметил он. Зеленский добавил, что все в Европе одинаково заинтересованы в мире.

Депутат ГД посчитал инициативу Зеленского недостаточной для начала переговоров

Инициатив Зеленского недостаточно для начала мирных переговоров по завершению военного конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«То, что усиленно рекламируется, — план победы, заявления о переговорах, инициативы Зеленского — это не означает, что стороны готовы к проведению переговоров. Когда организовывалась диверсия на Курскую область, очевидно, это был один из элементов плана по проведению переговоров для расторговки территориями. Это будет неприемлемо», — сказал депутат. По его мнению, в ближайшие дни «стороны не готовы к проведению переговоров».