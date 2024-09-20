Зеленский захотел завершить конфликт с Россией в 2024 году. Единственным способом он назвал свою «формулу мира»

Зеленский заявил о планах в 2024 году поставить точку в конфликте с РФ

Украину необходимо максимально усилить, чтобы уже в 2024 году организовать второй «саммит мира». Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по результатам переговоров в пятницу, 20 сентября, в Киеве.

Он поблагодарил европейские страны за совместную работу по реализации «формулы мира».

Зеленский назвал свою «формулу мира» единственным способом завершения конфликта

Президент Украины назвал свой план единственным реальным форматом завершения конфликта с Россией, «действительно справедливым и длительным миром». «Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира — саммит, который сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет многоточием», — отметил он.

Зеленский добавил, что все в Европе одинаково заинтересованы в мире.

Мир — это не замораживание войны, не любые манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет. Я в этом уверен Владимир Зеленский президент Украины

В Госдуме исключили возможность переговоров с Украиной на условиях Киева

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин исключил возможность принятия Россией «формулы мира» Зеленского.

Не готов и не хочу комментировать его условия, он собирает вторую конференцию — пусть проводит что угодно. Основные силы в мире поддерживают нас

Виктор Заварзин депутат Госдумы

Он назвал Зеленского никчемным человеком, который угробил свое население, а сейчас «находится в агонии — ездит, просит, на колени встает, пугает, кричит, ругается». По словам депутата, только Россия может диктовать условия, и Запад это прекрасно понимает.

Фото: URS FLUEELER / Reuters

Президент Украины обещал представить в ноябре план завершения конфликта

В начале сентября Зеленский заявил, что новый план по урегулированию конфликта на Украине ожидается в ноябре и будет представлен действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам в американские лидеры Камале Харрис и Дональду Трампу. По данным итальянской газеты la Repubblica, Зеленский не уточнил деталей, однако речь в будущем документе будет идти о «включении активной роли Запада в защиту Украины, являющейся гарантией прекращения боевых действий». Кроме того, мирный план будет нацелен на начало переговоров с Москвой, написало издание.

Позже украинский лидер уточнил, что его план может проложить путь к надежному миру — к полному осуществлению «формулы мира».