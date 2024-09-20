В России ответили пожелавшему поставить точку в конфликте Зеленскому

Депутат Заварзин исключил возможность переговоров с Украиной на условиях Киева

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего поставить точку в конфликте с Россией в 2024 году. Комментируя «Ленте.ру» озвученное украинским лидером намерение провести переговоры на условиях Киева, депутат исключил возможность принятия Россией «формулы мира» Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что в конфликте Украины и России должна быть поставлена точка в 2024 году.

«Мы сказали свое слово, назвали условия, их четко обозначил президент [России Владимир Путин]. Мы готовы к будущим переговорам, но когда будут приняты наши условия. (...) Мы и только мы будем диктовать условия, и Запад это прекрасно понимает. (...) Он [Зеленский] сейчас находится в агонии — ездит, просит, на колени встает, пугает, кричит, ругается. Это никчемный человек, который угробил все свое население. Какие условия он может выдвигать?» — отметил Заварзин.

Не готов и не хочу комментировать его (Зеленского — прим. «Ленты.ру») условия, он собирает вторую конференцию (речь о мирном саммите по Украине — прим. «Ленты.ру») — пусть проводит что угодно. Основные силы в мире поддерживают нас Виктор Заварзин член комитета Госдумы по обороне

16 сентября Зеленский сообщил, что мирный план Украины по основным пунктам готов на 90 процентов. Киев представит его международным партнерам на следующей неделе. По его словам, инициатива содержит подробно описанный набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, а также поможет приблизиться к урегулированию конфликта.