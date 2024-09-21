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20:18, 21 сентября 2024Россия

В МИД прояснили вопрос участия России в «саммитах мира» по Украине

Захарова: Россия не будет участвовать в «саммитах мира» по Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прояснила вопрос участия России в «саммитах мира» по Украине. Ее ответ опубликован на сайте ведомства.

Она назвала высказывания президента Украины Владимира Зеленского о «необходимости максимально усилить Украину, чтобы уже в 2024 году организовать второй "саммит мира"» в Швейцарии попыткой выдать желаемое за действительное. По ее словам, Россия не будет участвовать в подобных мероприятиях. «Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток. Так называемый второй саммит преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции», — заявила Захарова.

Представитель российского МИДа подчеркнула, что Россия не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса и готова к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих геополитические реалии и сформулированную президентом России Владимиром Путиным соответствующую инициативу. Захарова указала на то, что без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно. При этом, не сомневается Захарова, Киеву и Западу нужна война. «Подтверждением тому являются бандитское вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России дальнобойным натовским оружием. Это — продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем», — заключила она.

Ранее Зеленский заявил, что Киев активно работает над планом, который может позволить начать мирные переговоры с Россией. По его словам, три пункта плана уже готовы, однако он не раскрыл их содержание. Он также уточнил, что этот план уже обсуждался Киевом с участниками мирного саммита, проходившего в Швейцарии в июне.

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      Александра Лисица
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