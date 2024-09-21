Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:01, 21 сентября 2024Мир

Захарова назвала условие для урегулирования конфликта на Украине

Захарова исключила урегулирование кризиса на Украине без учета интересов России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном урегулировании конфликта на Украине. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Захарова назвала условие для урегулирования кризиса на Украине и подчеркнула, что это невозможно без учета интересов России.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
«Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
«Интересы украинцев в расчет не принимаются»США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
10 апреля 2021
Войны за морское господство ушли в прошлое. Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Войны за морское господство ушли в прошлое.Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
6 июля 2021

«Без Рoссии и учета ее интересов достичь справедливoго и устойчивого урегулирования невозможнo, — подчеркнула дипломат. — Однако в Киеве и на Западе o мире не думают. Им нужна война», — отметила она.

Ранее Захарова прояснила вопрос участия России в «саммитах мира» по Украине. По ее словам, Москва не намерена посещать подобные мероприятия. «Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток», — объяснила дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет фундамент для того, чтобы говорить с Россией». Зеленский заявил о работе над планом мирных переговоров

      Стало известно об ударе по технике ВСУ в подконтрольной Украине части ДНР

      В ДНР мирный житель погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ

      Захарова назвала условие для урегулирования конфликта на Украине

      В России назвали главную опасность для Британии и связали ее с интеллектом политиков

      На Западе назвали Украину разбитой

      Маск сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной

      Советники Трампа обеспокоились его нападками на Тейлор Свифт

      В Молдавии назвали заявление Санду о вступлении в ЕС без Приднестровья преступлением

      В Литве призвали расстреливать за русские фильмы и песни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше