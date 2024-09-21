Захарова назвала условие для урегулирования конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном урегулировании конфликта на Украине. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Захарова назвала условие для урегулирования кризиса на Украине и подчеркнула, что это невозможно без учета интересов России.
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«Без Рoссии и учета ее интересов достичь справедливoго и устойчивого урегулирования невозможнo, — подчеркнула дипломат. — Однако в Киеве и на Западе o мире не думают. Им нужна война», — отметила она.
Ранее Захарова прояснила вопрос участия России в «саммитах мира» по Украине. По ее словам, Москва не намерена посещать подобные мероприятия. «Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток», — объяснила дипломат.