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02:41, 23 сентября 2024Бывший СССР

«Меня не заботят исторические успехи». Зеленский порассуждал о смысле вторжения ВСУ в Курскую область

Зеленский: операция ВСУ в Курской области показала способности Украины

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оглушительным успехом. Как заявил политик в интервью американскому журналу The New Yorker, он не считает, что операция ВСУ в российском регионе поможет закончить конфликт.

По словам Зеленского, атака ВСУ «показала нашим партнерам, на что мы способны». Он также отметил, что журналисты имеют право задаваться вопросом, стало ли вторжение в Курскую область «историческим провалом или успехом».

Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

«Я сосредоточен на настоящем», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский порассуждал о своем «плане победы»

«План победы» Украины усилит позиции Киева, а также заставит главу России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах, заявил Зеленский. По его утверждению, после мирного саммита партнеры Киева увидели, что Россия не намерена участвовать в переговорах. Украинский лидер напомнил, что союзники выразили надежду на появление РФ на втором саммите мира. «Они сказали: "Мы пригласим их на второй саммит, и они прибегут". Ну, теперь у нас запланирован второй саммит, и не похоже, что они прибегут», — высказался Зеленский.

План победы — это план, который быстро укрепит Украину

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

«Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я убежден в этом», — сказал он. Президент Украины отметил, что уже изложил это на бумаге, с конкретными аргументами и шагами по укреплению страны.

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Также Зеленский признался, что считает ужасающим вариант, при котором президент США Джо Байден откажется поддержать его «план победы». В таком случае украинский конфликт не удастся закончить способом, который «лишает Россию победы». Украинский лидер отметил, что страна будет вынуждена двигаться по изнурительному «плану Б» и нести огромные потери.

Зеленский приписал Украине защиту США от России

Украина самостоятельно спасла США от России, заявил Зеленский. Он отметил, что американцам нужно осознать, что возможное нападение России на Польшу или страны Прибалтики стало бы «ударом под дых» для Вашингтона.

Я считаю, что мы защитили Америку от тотальной войны

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Он также отметил, что при таком развитии событий США пришлось бы переводить свою экономику на «военные рельсы».

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Рассуждая о возможном избрании Джей Ди Вэнса на пост вице-президента США, Зеленский назвал это опасным развитием событий для Украины, поскольку республиканец готов «сдать украинские территории». «Для нас это опасные сигналы. Должен сказать, что с Трампом (бывший глава США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трампприм. «Ленты.ру») такого не было», — отметил он. Ранее Вэнс заявил, что конфликт на Украине закончится так, как заканчиваются все конфликты: люди договариваются и каждая сторона отдает то, что не хочет терять, и Киев должен быть готов лишиться части земель.

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      Марина Совина
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