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22:34, 22 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о защите США от тотальной войны с Россией

Зеленский: Украина самостоятельно защитила США от тотальной войны с Россией

Фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press

Украина самостоятельно защитила США от «тотальной войны» с Россией. Об этом в интервью изданию The New Yorker заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, американцам нужно осознать, что возможное нападение России на Польшу или страны Прибалтики стало бы «ударом под дых» для Вашингтона. Он также отметил, что при таком развитии событий США пришлось бы переводить свою экономику на «военные рельсы».

«Я считаю, что мы защитили Америку от тотальной войны», — заключил Зеленский.

Ранее сообщалось, что у Зеленского есть «победный план», который включает вступление республики в НАТО и требование поставок оружия. Кроме того, план предусматривает согласование «четкого пути к членству в Евросоюзе», что, по мнению Зеленского, заставит президента РФ Владимира Путина «искать мира».

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      Артём Верейкин
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