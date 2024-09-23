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00:41, 23 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский порассуждал о последствиях отказа Байдена поддержать «план победы»

Зеленский назвал ужасающим возможный отказ Байдена поддержать «план победы»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасающим возможный отказ американского коллеги Джо Байдена поддержать его «план победы». Об этом он заявил в интервью изданию The New Yorker.

По его словам, в таком случае украинский конфликт не удастся закончить способом, который «лишает Россию победы». Глава государства отметил, что Украина будет вынуждена жить по изнурительному «плану Б» и нести огромные потери.

Зеленский подчеркнул, что «план победы» подразумевает быстрое усиление Украины, что, в свою очередь, вынудит Россию сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленский рассказал о ключевом пункте предложенного им «плана победы». Он поделился, что им являются удары вглубь России.

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      Марина Совина
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