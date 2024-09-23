Зеленский порассуждал о последствиях отказа Байдена поддержать «план победы»

Зеленский назвал ужасающим возможный отказ Байдена поддержать «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасающим возможный отказ американского коллеги Джо Байдена поддержать его «план победы». Об этом он заявил в интервью изданию The New Yorker.

По его словам, в таком случае украинский конфликт не удастся закончить способом, который «лишает Россию победы». Глава государства отметил, что Украина будет вынуждена жить по изнурительному «плану Б» и нести огромные потери.

Зеленский подчеркнул, что «план победы» подразумевает быстрое усиление Украины, что, в свою очередь, вынудит Россию сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленский рассказал о ключевом пункте предложенного им «плана победы». Он поделился, что им являются удары вглубь России.