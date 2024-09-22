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22:36, 22 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал опасное для Украины событие

Зеленский заявил, что обеспокоен возможным избранием Вэнса вице-президентом США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное избрание Джей Ди Вэнса на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки было бы опасным событием для Украины. По словам политика, республиканец готов «сдать украинские территории», сообщает газета The New Yorker.

«Для нас это опасные сигналы, исходящие от потенциального вице-президента. Должен сказать, что с Трампом (бывший президент США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») такого не было», — отметил Зеленский.

Ранее Вэнс заявил, что Украина должна быть готова отдать хотя бы часть земель для завершения конфликта. Он отметил, что конфликт закончится так, как заканчиваются все конфликты: люди договариваются и каждая сторона отдает то, что не хочет терять.

До этого кандидат на пост вице-президента отметил, что «Россия не стала бы вторгаться на Украину, будь Дональд Трамп президентом». С этим, по его словам, согласны его коллеги-сенаторы, в том числе из Демократической партии США.

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      Маргарита Пименова
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