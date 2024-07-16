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12:36, 16 июля 2024Мир

Выдвинутый Трампом кандидат в вице-президенты США задумался о целях помощи Украине

Кандидат в вице-президенты США Вэнс задумался о целях помощи Украине

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, выдвинутый бывшим американским лидером Дональдом Трампом, задумался о целях помощи Украине. Его слова передает Fox News.

«Какова цель? Чего мы пытаемся достичь?» — спросил Вэнс, говоря о многочисленных пакетах помощи Киеву со стороны США.

Кандидат на пост вице-президента отметил, что «Россия не стала бы вторгаться на Украину, будь Дональд Трамп президентом». С этим, по его словам, согласны его коллеги-сенаторы, в том числе из Демократической партии США.

Ранее стало известно, что Вэнс прежде заявлял о безразличии к судьбе Украины.

О выдвижении кандидатуры Вэнса Трамп сообщил вечером 15 июля.

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      Елизавета Мытарева
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