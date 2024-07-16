Выдвинутый Трампом кандидат в вице-президенты США задумался о целях помощи Украине

Кандидат в вице-президенты США Вэнс задумался о целях помощи Украине

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, выдвинутый бывшим американским лидером Дональдом Трампом, задумался о целях помощи Украине. Его слова передает Fox News.

«Какова цель? Чего мы пытаемся достичь?» — спросил Вэнс, говоря о многочисленных пакетах помощи Киеву со стороны США.

Кандидат на пост вице-президента отметил, что «Россия не стала бы вторгаться на Украину, будь Дональд Трамп президентом». С этим, по его словам, согласны его коллеги-сенаторы, в том числе из Демократической партии США.

Ранее стало известно, что Вэнс прежде заявлял о безразличии к судьбе Украины.

О выдвижении кандидатуры Вэнса Трамп сообщил вечером 15 июля.