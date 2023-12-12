В США предложили Украине отказаться от части земель

Сенатор Вэнс заявил, что Украина отдаст часть земель для завершения конфликта

Украина должна быть готова отдать хотя бы часть земель для завершения конфликта. С таким предложением выступил сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец от штата Огайо, пишет NBC News.

По его словам, мирные переговоры будут, Украина должна быть готова отказаться хотя бы от части своей территории, чтобы закончить военный конфликт. Он отметил, что конфликт закончится так, как заканчиваются все конфликты: люди договариваются и каждая сторона отдает то, что не хочет терять.

«Никто не может объяснить мне, как это закончится без территориальных уступок по отношению к границам 1991 года», — заявил сенатор. По его мнению, в интересах США смириться с тем, что Украине придется уступить часть территории в пользу России.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала безответственной политику американских властей, призвав сконцентрироваться на решении внутренних проблем страны и прекратить финансировать Украину.