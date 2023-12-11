В Конгрессе США призвали прекратить финансировать Украину

Конгрессвумен Грин призвала решать проблемы США, а не Украины

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х назвала безответственной политику американских властей, призвав сконцентрироваться на решении внутренних проблем страны и прекратить финансировать Украину.

Грин подчеркнула, что госдолг США достиг почти 34 миллионов долларов из-за безответственности американских лидеров. «Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией», — написала она.

По словам конгрессвумен, безопасность границ США находится под угрозой из-за мексиканских картелей, поэтому решение данного вопроса должно стать приоритетным для руководства страны.

Ранее Грин отвергла план спикера Палаты представителей Майка Джонсона по оказанию финансовой помощи Киеву. Она указала, что большинство американских граждан выступают против продолжения боевых действий на Украине.