Зеленский спрогнозировал сроки завершения конфликта

Президент Украины Зеленский: конфликт может завершиться в следующем году

Конфликт на Украине может завершиться уже в следующем году. Сроки окончания боевых действия спрогнозировал президент Украины Владимир Зеленский, его заявление опубликовано в Telegram.

На встрече с двупартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке Зеленский выразил уверенность, что ускорить завершение конфликта могут лишь активные действия международной коалиции союзников Украины. Он не уточнил, о каких мерах идет речь.

«Наш план победы поможет на практике переместить Россию к миру», — говорится в сообщении.

Украинский президент отправился в турне по США 23 сентября. В рамках поездки запланированы встречи с западными политиками, лидерами стран Глобального Юга и руководителями международных организаций, которым Зеленский намерен показать украинский план мира.