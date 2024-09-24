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10:09, 24 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский спрогнозировал сроки завершения конфликта

Президент Украины Зеленский: конфликт может завершиться в следующем году

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт на Украине может завершиться уже в следующем году. Сроки окончания боевых действия спрогнозировал президент Украины Владимир Зеленский, его заявление опубликовано в Telegram.

На встрече с двупартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке Зеленский выразил уверенность, что ускорить завершение конфликта могут лишь активные действия международной коалиции союзников Украины. Он не уточнил, о каких мерах идет речь.

«Наш план победы поможет на практике переместить Россию к миру», — говорится в сообщении.

Украинский президент отправился в турне по США 23 сентября. В рамках поездки запланированы встречи с западными политиками, лидерами стран Глобального Юга и руководителями международных организаций, которым Зеленский намерен показать украинский план мира.

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      Глеб Палехов
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