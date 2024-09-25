Небензя призвал Украину быстрее принять реалистичные параметры решения конфликта

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал «план победы», разработанный на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На заседании Совета безопасности (СБ) ООН дипломат назвал нереалистичным «план победы» Украины. По его мнению, Киеву следует быстрее принять реалистичные параметры решения конфликта.

«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», — призвал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что разработанный Киевом «план победы» включает в себя «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем». По его словам, документ также содержит обозначение «стратегического места Украины в безопасной инфраструктуре мира».