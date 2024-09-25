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00:42, 25 сентября 2024Мир

Небензя обвинил «диктатуру» Зеленского в желании ввергнуть мир в Третью мировую войну

Небензя: Киев хочет столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Киев хочет столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Трансляция его речи велась на сайте организации.

По словам дипломата, Украина стала «диктатурой одного человека» — главы государства Владимир Зеленского. Сейчас «киевский режим» ради сохранения своей власти и подыгрыванию Западу готов «не только утопить всю страну в крови и принести в жертву всех не успевших сбежать из страны молодых украинцев, но и столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны», считает Небензя.

До этого Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Во время своего выступления он раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Зеленский подчеркнул, что РФ можно только «принудить» к миру.

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      Сергей Грехов
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