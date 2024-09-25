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00:27, 25 сентября 2024Мир

Небензя заявил о нахождении армии Украины «на грани разгрома»

Небензя: армия Украины оказалась на грани разгрома
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Украинская армия оказалась на грани разгрома, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Трансляция его речи велась на сайте организации.

По словам дипломата, это произошло, несмотря на «обильные поставки вооружений», в том числе дальнобойного, а также несмотря на предоставление разведданных Киеву.

«Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно изучить военные сводки, свидетельствующие о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, на возведение которых потребовалось почти восемь лет», – добавил Небензя.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Во время своего выступления он раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Зеленский подчеркнул, что РФ можно только «принудить» к миру.

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      Сергей Грехов
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