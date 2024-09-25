В России назвали цель визита Зеленского на Генассамблею ООН

Небензя: Зеленский прибыл на ГА ООН, чтобы убедить Запад поднять ставки

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на высокую неделю Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, чтобы убедить Запад поднять ставки в конфликте. Такие цели назвал постпред России при международной организации Василий Небензя на заседании Совбеза, передает РИА Новости.

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией», — сказал дипломат.

Небензя добавил, что украинский лидер хочет вынудить Запад бросить свою людей отдавать жизни за Украину и стать прямым участником конфликта с ядерной державой.

Постпред России также заявил, что Киев хочет столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны.

