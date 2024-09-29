Украинский дрон ударил по жилой многоэтажке на Красной площади в Курске. Атака попала на видео

Shot выложил видео с моментом удара БПЛА ВСУ по дому в Курске

Утром в воскресенье, 29 сентября, мэр Курска Игорь Куцак сообщил о повреждении жилого дома в результате внешнего воздействия. Позже Telegram-каналы Shot и Baza опубликовали видеозапись с места происшествия. На них видно, что многоэтажку атаковал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации градоначальника, речь идет о доме № 2/4 на Красной площади. Уточняется, что в 100 метрах от пятиэтажки находится здание администрации. Также повреждения получила остановка общественного транспорта.

Удар пришелся на второй подъезд, в результате пострадало две квартиры — в одной из них взрывной волной выбило двери и перебило трубы водоснабжения. На кадрах, обнародованных в сети, виден момент взрыва и разлетающиеся на несколько метров от здания осколки. Также на видеозаписи можно заметить проходящего мимо человека и проезжающий автобус.

Собственникам пострадавшего жилья пообещали выплатить компенсации

В результате атаки никто не пострадал. Сейчас дом обследуют специалисты, которые дадут оценку характеру повреждений. Затем управляющая компания приведет в санитарное состояние территорию двора, пообещал Куцак.

Он заверил, что силами Фонда капитального ремонта Курской области будут заменены поврежденные окна в квартирах и местах общего пользования. Кроме того, подчеркнул он, собственникам выплатят компенсации для проведения ремонтных работ внутри жилых помещений.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В свою очередь, Главное военно-следственное управление СК России сообщило, что все осколки и фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.

Украину призвали перечитать ядерную доктрину России

По данным министерства обороны, в ночь на 29 сентября средства противовоздушной обороны перехватили над территорией России 125 дронов. Больше всего БПЛА было выпущено по Волгоградской области — 67. Еще 18 были уничтожены над территорией Ростовской области, по 17 над Белгородской и Воронежской областями, по одному над Брянской, Курской и Кубанью. Также три дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал Киев и его союзников перечитать обновленную ядерную доктрину России.

Они покупают беспилотники с помощью стран НАТО во всем мире, им всячески помогает в осуществлении этих атак разведка НАТО. Они совершают эти террористические акты с целью пытаться принудить Россию к мирным переговорах на их условиях, пытаясь запугивать такими террористическими действиями. Это многофакторная работа, я думаю, что помимо так называемого "плана победы" они пытаются совершать какие-то такие террористические акты, как акт в Курске Алексей Чепа депутат Госдумы

Чепа отметил, что это не приведет к желаемым для них успехам, это только усложнит возможности переговорного процесса. Он заметил, что изучение новой ядерной доктрины позволит вправить мозги многим политикам.

