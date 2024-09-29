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13:08, 29 сентября 2024Россия

Появилось видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Курске

Baza опубликовала видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Курске

Появилось видео с моментом удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому дому в Курске. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден проходящий мимо человек и проезжающий автобус. В один момент в доме происходит мощный взрыв, осколки отлетают на несколько метров от здания.

В результате атаки повреждения получил не только дом, но и остановка общественного транспорта.

Об ударе ранее сообщал мэр города Игорь Куцак. Речь идет о доме номер 2/4 на Красной площади. Градоначальник добавил, что выехал на место происшествия. По его словам, пострадавших нет.

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      Никита Абрамов
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