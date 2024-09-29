В Курске получил повреждения многоквартирный жилой дом

Мэр Курска Куцак: многоквартирный дом был поврежден из-за внешнего воздействия

Многоквартирный жилой дом в Курске получил повреждения из-за внешнего воздействия. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.

Речь идет о доме номер 2/4 на Красной площади. Градоначальник добавил, что выехал на место происшествия.

«Пострадавших среди жильцов нет, — написал Куцак. — Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения».

По словам мэра, в дальнейшем комиссия оценит ущерб для оказания помощи жильцам. Выбитые окна заменят за счет средств Фонда капитального ремонта Курска.