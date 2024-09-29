Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА Новости.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что после выполнения задания экипаж вернулся на площадку вылета.

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об уничтожении скопления пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на нескольких участках. В Суджанском районе бойцы спецназа сбили несколько беспилотных летательных аппаратов, а также уничтожили одну машину и артиллерийскую установку.