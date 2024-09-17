Соратник Кадырова заявил об уничтожении пехоты в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» уничтожил пехоту ВСУ в Суджанском районе Курской области

В Суджанском районе Курской области спецназ «Ахмат» уничтожил скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась закрепиться на нескольких участках. Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель «Ахмата» Апти Алаудинов в Telegram-канале.

«Покрошили пехоту, которая пыталась... закрепиться на нескольких участках... У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — сказал Алаудинов.

В Суджанском районе бойцы спецназа сбили несколько беспилотных летательных аппаратов, а также уничтожили одну машину и артиллерийскую установку. Кроме того, они пресекли попытку ВСУ прорваться в направлении Веселого.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение». Россия вернула под свой контроль свыше 10 населенных пунктов, операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается.