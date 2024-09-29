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07:27, 29 сентября 2024Россия

Над территорией России за ночь сбили больше 100 украинских беспилотников

Минобороны: над территорией России за ночь сбили 125 украинских беспилотников

Фото: David W Cerny / Reuters

Над территорией России за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 125 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что 67 аппаратов были перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 18 – над территорией Ростовской области, по 17 – над Белгородской и Воронежской областями, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края. Также три дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Воронеже и пригороде упало несколько подавленных и сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из сбитых беспилотников врезался в жилой комплекс, после этого начался пожар.

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      Марина Совина
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