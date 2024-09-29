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07:06, 29 сентября 2024Россия

Воронеж оказался под массированным ударом дронов ВСУ. Один из сбитых беспилотников врезался в жилой комплекс

Губернатор Гусев: в Воронеже после попадания БПЛА в жилой комплекс начался пожар

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

В Воронеже и пригороде упало несколько подавленных и сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Политик пояснил, что один из дронов попал в жилой комплекс на Московском проспекте, начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Еще одно возгорание произошло после падения БПЛА в жилой застройке в левобережной части города.

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Также несколько дронов горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами. Гусев предупредил, что приближаться к беспилотникам и их обломкам опасно. В случае обнаружения упавшего дрона он призвал обращаться в экстренные службы по телефону 112.

Позднее стало известно, что удар пришелся по ЖК «Новое Отрадное». Местные жители рассказали о выбитых стеклах в квартирах и подъездах, а также поврежденных автомобилях.

Власти сообщили об угрозе атаки БПЛА за несколько часов до налета

Сообщение о возможном налете дронов появилось в канале губернатора вечером 28 сентября. Гусев отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове, он также попросил жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от МЧС или правительства области.

Спустя пять часов руководитель региона сообщил, что дежурные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отражают атаку. По состоянию на 03:35 по местному времени (совпадает с московским) уже было сбито несколько дронов.

Позднее жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов при отражении атаки ВСУ. Боевая часть дронов была напичкана поражающими элементами — подшипниками.

Атаке дронов подвергся еще один российский регион

В ночь на воскресенье еще 18 украинских беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он уточнил, что большую часть из них, а именно 13, сбили в в Миллеровском районе. Еще пять дронов уничтожили в юго-западной части региона. По словам Голубева, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

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Еще один дрон ВСУ был подавлен средствами РЭБ в селе Шабельское Краснодарского края. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что БПЛА при падении врезался в дерево и взорвался. От ударной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

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      Марина Совина
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