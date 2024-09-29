Сбитый в Краснодарском крае беспилотник врезался в дерево и взорвался

Кондратьев: в селе Шабельское подавленный РЭБ дрон врезался в дерево и взорвался

В селе Шабельское Краснодарского края средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

По его словам, сбитый дрон при падении врезался в дерево и взорвался. От ударной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнул глава региона.

Территорию оцепили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, а также администрации района. Кондратьев поручил исполняющему обязанности главы муниципалитета Сергею Дормидонтову помочь с восстановлением пострадавшего имущества.

Ранее сбитый в Смоленской области беспилотник упал на дорогу, загорелся и попал на видео.